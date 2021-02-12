Китайский зонд «Тяньвэнь-1» снял видео с орбиты Марса

Космический беспилотник «Тяньвэнь-1» отправил на Землю снятые с орбиты Марса видеокадры. Зонд запечатлел поверхность Красной планеты, двигаясь по ее орбите, сообщает Центральное телевидение Китая. На снятых кадрах в момент нахождения корабля на освещенной части планеты можно разглядеть особенности рельефа одной из самых загадочных планет.

Ранее ученые из Китая получили в распоряжение фотографии Марса. На черно-белых снимках высокого разрешения можно различить Ацидалийскую равнину, кратер Скиапарелли и равнину Христа.

На орбиту планеты «Тяньвэнь-1» успешно вышел 10 февраля. Посадка на поверхность Марса запланирована на май-июнь. Марсоход займется изучением грунта и поисками следов воды, а также проанализирует состав ионосферы планеты и особенности ее климата.