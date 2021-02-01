Путин поблагодарил РВИО за вклад в создание Ржевского мемориала
Почетную грамоту также получил директор Музея Победы.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Российского военно-исторического общества, внесшим вклад в создание Ржевского мемориала Советскому солдату. Документ опубликован на официальном портала правовой информации.
За участие в создании мемориала почетной грамотой президента РФ был награжден директор московского Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник.
Торжественное открытие Ржевского мемориала состоялось 30 июня 2020 года. В мероприятии приняли участие Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.