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Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову

Ян Брацкий
14:01 12.02.2021
Выдающемуся врачу, ученому и президенту Национального медицинского центра эндокринологии исполнилось 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Национального медицинского центра эндокринологии академику Ивану Дедову. Глава государства встретился с ним лично и поздравил с юбилеем. Выдающемуся врачу исполнилось 80 лет.

«Я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения. Под вашим руководством очень многое сделано, вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь. Только за последние три года под вашим руководством подготовлено 1,5 тысячи врачей, сотни ординаторов, аспирантов, кандидатов наук, докторов наук. У вас целая школа», - сказал глава государства, обращаясь к юбиляру.

Кроме того, Владимир Путин и Иван Дедов обсудили текущую работу Национального медицинского центра эндокринологии и методы борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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