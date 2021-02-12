Байден пообещал привить 300 миллионов американцев

Американский лидер Джо Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 миллионов американцев к концу июля текущего года.

«Мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно поставок для вакцинации 300 миллионов американцев к концу июля», - уточнил политик во время выступления в Национальном институте здравоохранения.

При этом Байден не уточнил, получится ли за это время вакцинировать 300 миллионов человек двумя дозами или только одной. Вакцины Pfizer и Moderna предполагают вакцинацию двумя дозами, передает РИА Новости.

Ранее зарубежные СМИ назвали сроки окончания пандемии коронавируса. Чтобы победить ее, необходимо вакцинировать около 75% населения планеты. При текущих темпах прививочных кампаний для этого потребуется семь лет, уточнили эксперты Bloomberg.