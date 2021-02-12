Очередная волна аномального холода надвигается на регионы Центральной России

В регионах Центрального федерального округа с понедельника, 15 февраля, температура воздуха опустится до минус 23-25 градусов, что на 8-10 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В выходные, по его словам, будет небольшое потепление – максимум 9-13 градусов мороза днем и 13-15 – ночью. Это на 3-4 градуса ниже нормы, уточнил метеоролог. Вильфанд отметил, что потепление будет практически неощутимо из-за высокой влажности и ветра. А уже в понедельник столбики термометров вновь поползут вниз.

«Ночью в понедельник уже будет 18-23 градуса мороза, в ночь на вторник – до 25 градусов мороза. Настоящее похолодание грядет, и отклонение от нормы будет уже на 8-10 градусов», – сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее медики предупредили о повышенном риске сердечного приступа в связи с морозами.