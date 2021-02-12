Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые необходимо употреблять для снижения уровня «плохого» холестерина.

Врач объяснил, что для нормализации уровня этого соединения в организме обычно назначаются специальные препараты — статины. Однако подобный эффект можно получить и с помощью корректировки питания. Так, рекомендуется добавить в рацион продукты, в которых содержатся структурно схожие со статинами вещества и полезные жиры.

«Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина», — сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист добавил, что повышению уровня «хорошего» холестерина способствуют физические нагрузки, а также красное вино в небольших количествах.