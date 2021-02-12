«Абсолютно готов к работе»: в Союзе пенсионеров России рассказали о новом главе ПФР

Новый глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим является профессионалом, давно погруженным в работу системы пенсионного и социального страхования. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Максиму Анатольевичу (Топилину. - Прим. ред.) надо пожелать дальнейших успехов. Он человек абсолютно подготовленный к работе во многих направлениях. Андрей Степанович (Кигим. - Прим. ред.) - тоже человек абсолютно готовый к работе в системе пенсионного и социального страхования, потому что он уже давно погружен в эту тему и является высоким профессионалом, как и Максим Анатольевич. Можем пожелать только успехов», - сказал специалист.

Рязанский также заявил о своей уверенности в том, что после назначения Кигима на должность главы ПФР между социальными комитетами Госдумы и Совета Федерации сохранится «добрый и хороший» стиль взаимоотношений.

«История этих взаимоотношений абсолютно добрая, хорошая. Я уверен, что сохранится стиль взаимоотношений между социальными комитетами Госдумы и Совета Федерации, потому что эти отношения строились не один год. И они выстроены. У нас одна задача и выбранное направление. Генеральное движение, естественно, в пользу людей, за людей. Поэтому у меня нет сомнений, что здесь сохранится преемственность в содержательной работе. Что касается функционала, о котором упоминается в СМИ, что, возможно, будут изменения. Еще раз говорю - это вопрос другого порядка. Вопрос правительства», - объяснил глава Союза пенсионеров России.

В заключение Рязанский подчеркнул, что пенсионная система и система социального медицинского страхования России всегда могут рассчитывать на поддержку Комитета по соцполитике.

В пятницу, 12 февраля, Максима Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новым руководителем ПФР был назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования.