Археологи нашли предполагаемую родину Стоунхенджа

Стоунхендж был первоначально построен на холмах в Пресели в Уэльсе, а затем каменный круг перенесли на нынешнее место. К такому выводу пришла группа археологов в ходе раскопок на участке под названием Ваун Маун в западном Уэльсе, где были найдены останки третьего по величине сооружения мегалитов в Великобритании.

Ряд признаков позволяет утверждать, что именно на холмах в Пресели находится оригинальный строительный блок Стоунхенджа. Открытие было сделано в при работе над фильмом BBC Two «Стоунхендж: потерянный круг», выдержки приводит Antiquity.

В частности, были обнаружены следы расположенных по дуге камней диаметром в 110 метров, что соответствует размерам окружающего Стоунхендж рва. Кроме того, отдельные мегалиты каменного круга в Солсбери сделаны из того же типа вулканической породы, что и на некоторые валлийские менгиры. Более того, в состав Стоунхенджа входит голубой камень, чье необычное поперечное сечение и пятиугольная форма соответствуют отверстию в Ваун Маун.

По мнению ученых, валлийский круг был создан между 3600 и 3200 годами до нашей эры. Однако древние жители региона Пресели мигрировали, взяв с собой памятники. Компактные голубые камни перевезли за 240 км и использовали при возведении Стоунхенджа.

Эту теорию подтверждает и возраст, и тип породы отдельных мегалитов. Так, древнейшие камни Стоунхенджа высечены из вулканической породы, которая не встречается на меловом плато Солсбери, а поздние части каменного круга сделаны из распространенного в регионе песчаника.