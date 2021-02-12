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В Новой Москве многодетная мать бросила своих детей голыми в лесу

Анна Назайкина
13:31 12.02.2021
Женщина раздела их догола и оставила на морозе на территории лесополосы.
В Новой Москве многодетная мать бросила своих детей голыми в лесу
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Новой Москве 33-летняя многодетная мать пыталась убить своих троих детей. Привезя их в лесополосу, женщина раздела детей догола и оставила на морозе. Очевидец сообщил об увиденном в правоохранительные органы.

«Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья»,- сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии». Как сообщается, в данный момент следствием выясняются имена родственников детей, а также все обстоятельства случившегося.

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