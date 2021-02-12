Автомобиль рухнул с эстакады на электричку в Подмосковье

Автомобиль рухнул с моста на электропоезд в Московской области. Инцидент произошел в подмосковном Клину на станции Фроловское. Из-за случившегося на железнодорожных путях задерживаются 10 поездов на Ленинградском направлении.

© rzdoverhear, VK

Как сообщает «360» со ссылкой на столичный Департамент транспорта, автомобиль рухнул с эстакады, пробив ограждение. Находившийся внутри автомобиля водитель не пострадал.

© rzdoverhear, VK

Судя по опубликованным кадрам, часть ограждения упала на крышу одного из вагонов. При падении машины никто не пострадал. Из-за временной остановки движения на этом участке запущены компенсационные маршруты.