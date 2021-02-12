В стране и мире «Яндекс» сообщил об утечке данных почти пяти тысяч пользователей Ян Брацкий Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: «Яндекс» подтвердил факт утечки персональных данных почти пяти тысяч пользователей. Владельцы скомпрометированных аккаунтов получили соответствующее уведомление с рекомендацией сменить пароли доступа. «В ходе регулярной проверки службой безопасности "Яндекса" был раскрыт факт внутренней утечки. Было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4 887 почтовых ящиков», - говорится в сообщении на сайте компании. Служба безопасности «Яндекса» инициировала служебную проверку и внутреннее расследование. По их итогам будет пересмотрен процесс работы сотрудников с особым доступом. Это должно помочь минимизировать влияние человеческого фактора на информационную безопасность тысяч пользователей. В компании извинились за действия своего недобросовестного сотрудника и обратились в правоохранительные органы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика