Песков заявил, что у Путина отменное здоровье

У Владимира Путина отличное здоровье, именно для его поддержания делаются прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда глава государства делал прививку от гриппа и собирается ли он вакцинироваться в данный момент.

«Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что больше никакой информации он предоставить не может, так как не является лечащим врачом Путина.