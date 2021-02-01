В Генпрокуратуре раскрыли детали обвинения депутата Белоусова

Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов, подозреваемый в получении взяток, мог привлечь к коррупционной схеме жену и тещу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

По данным следствия, теща Белоусова получала наличные деньги в Челябинске, после чего закладывала их в банковскую ячейку в Москве. Жена депутата, свою очередь, забирала их. Общая сумма полученных взяток превышает три миллиарда рублей.

Сторона защиты утверждает, что жена Белоусова физически не могла вынести такое количество наличных в ходе визитов в банк.

По сообщениям СК РФ, Белоусов, вместе с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за распределение заказов на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в установленном порядке, на основании соответствующего согласия Госдумы.