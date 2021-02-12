Астрономы обнаружили древнюю галактику с удивительными чертами

Астрономы обнаружили галактику, особенности которой противоречат существующим теориям образования галактик. Речь идет о далекой галактике ALESS 073.1, которая расположена на расстоянии почти 12,5 миллиарда световых лет от Земли.

Британские астрономы из Кардиффского университета при помощи радиотелескопа ALMA с большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой получили четкое прямое изображение наблюдаемого космического формирования. В ходе изучения признаков ALESS 073.1 ученые обнаружили нетипичные для галактики такого возраста черты, пишет журнал Science.

В ходе работы ученые измерили выбросы пыли и газа ALESS 073.1 и построили модель распределения массы галактики. Что помогло обнаружить массивную выпуклость, регулярный вращающийся диск и спиральные рукава.

Эти элементы, характерные для более зрелых галактических образований, и озадачили астрономов, поскольку они не ожидали увидеть у ранней галактики ALESS 073.1, которая образовалась всего через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва, крупные звездные выпуклости типа балджей в центре и вращающийся диск.

Так, согласно стандартам современной астрономии, при формировании галактик в ранней Вселенной сначала появлялись крошечные, турбулентные и в значительной степени неструктурированные протогалактики. Прошли миллиарды лет после Большого взрыва, прежде чем космические формирования превратились в стабильные спиральные и эллиптические галактики, фиксируемые в поздней Вселенной.

По мнению одного из авторов исследования, доктора Тимоти Дэвис из Школы физики и астрономии Кардиффского университета, открытие бросает вызов нынешнему пониманию того, как формируются галактики.