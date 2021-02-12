В Кремле разъяснили позицию РФ по отношениям с ЕС

Смысл слов министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом был искажен. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российская Федерация хочет развивать отношения с Евросоюзом, не хочет их разрывать и не будет инициатором этого», - сказал Песков.

Ранее глава МИД заявил о вероятном разрыве отношений официальной Москвы с Брюсселем, но только в случае, если ЕС введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики. Это произошло в эфире YouTube-стрима Владимира Соловьева. При этом Лавров подчеркнул, что РФ не собирается изолироваться, но к этому необходимо быть готовыми.

О каких именно чувствительных отраслях экономики России идет речь, Сергей Лавров не уточнил. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Москву на минувшей неделе, допустил введение новых санкций против РФ. С его слов, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

О том, что любые санкционные шаги не останутся без ответа официальной Москвы, ранее предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она еще раз подчеркнула контрпродуктивность санкционной риторики в отношении России.