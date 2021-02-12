Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле разъяснили позицию РФ по отношениям с ЕС

Ян Брацкий
12:24 12.02.2021
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в отношениях с ЕС и не будет инициатором их разрыва.
В Кремле разъяснили позицию РФ по отношениям с ЕС
© Фото: Анна Иларионова, Pixabay
Читайте нас на:

Смысл слов министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом был искажен. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российская Федерация хочет развивать отношения с Евросоюзом, не хочет их разрывать и не будет инициатором этого», - сказал Песков.

Ранее глава МИД заявил о вероятном разрыве отношений официальной Москвы с Брюсселем, но только в случае, если ЕС введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики. Это произошло в эфире YouTube-стрима Владимира Соловьева. При этом Лавров подчеркнул, что РФ не собирается изолироваться, но к этому необходимо быть готовыми.

О каких именно чувствительных отраслях экономики России идет речь, Сергей Лавров не уточнил. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Москву на минувшей неделе, допустил введение новых санкций против РФ. С его слов, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

О том, что любые санкционные шаги не останутся без ответа официальной Москвы, ранее предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она еще раз подчеркнула контрпродуктивность санкционной риторики в отношении России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:24 В стране и мире
В Кремле разъяснили позицию РФ по отношениям с ЕС
12:16 В стране и мире
СМИ: на складе ГСМ в Красноярске прогремел взрыв
11:22 Эксклюзив
Видео
«Я плакала и кричала»: жительница Владикавказа рассказала о взрыве в супермаркете
10:04 В стране и мире
Видео
Новым главой ПФР стал Андрей Кигим
09:55 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания двух членов банды Басаева - Хаттаба
Популярное
Популярное
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Мясников назвал причины возникновения инфарктов и инсультов
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Видео
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.