Найденный под завалами после взрыва во Владикавказе рассказал о своем спасении

Найденный под завалами разрушенного взрывом супермаркета во Владикавказе Зуа Засаев заявил, что ему повезло спастись. Он работал в здании ночью, а под утро за некоторое время до открытия магазина произошел взрыв.

«Я спал в это время, ночью работал. У меня мастерская, ночью работал, срочный заказ. Под утро я уже уснул. Потом я проснулся, и падает все. Я помню, что здание рушилось, я старался выбраться. Мне повезло, да»,- заявил он.

Врачи «скорой» осмотрели мужчину и не обнаружили у него серьезных травм и повреждений. Медики продолжают дежурство в районе происшествия.

Ранее стало известно, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина». Взрывной волной уничтожены два магазина. Это спальный район, вокруг много жилых домов. По предварительной информации, погибших нет.