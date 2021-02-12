Ветеран Игнат Артеменко отказался от участия в заседаниях по делу Навального

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в судебных заседаниях по делу о клевете из-за некорректного, по его мнению, поведения ответчика - блогера Алексея Навального.

Здоровье пожилого человека не позволяет ему нервничать и переживать, заявил прокурор. В беседе с РИА Новости, главный врач поликлиники, в которой наблюдается ветеран, подтвердил, что у него диагностировано множество хронических заболеваний сердца и легких.

Ранее стало известно, что Игнат Артеменко не явился в Бабушкинский суд и предоставил показания в письменном виде. Мужчине сегодня пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений за его слова в свой адрес. Как следует из материалов гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный опубликовал в социальных сетях видеоролик с участием ветерана. В нем Артеменко высказывался в поддержку внесения изменений в Конституцию России. В своих комментариях к ролику Навальный подорвал репутацию героя Великой Отечественной. Своей вины блогер не признал до сих пор.