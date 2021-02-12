СМИ: на складе ГСМ в Красноярске прогремел взрыв

На складе ГСМ в Красноярске произошел взрыв. Об этом сообщает «360».

Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП происходит пожар, здание частично обрушилось. Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

На месте происшествия работают 25 спасателей и 10 единиц техники. Площадь возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем утром 12 февраля в еще одном российском городе - Владикавказе. Инцидент произошел на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина». Взрывной волной были уничтожены два магазина. Согласно предварительной информации, погибших в результате данного ЧП нет.