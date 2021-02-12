Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе

Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты блогера Алексея Навального о своем отводе в рамках дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате. После того как Акимова провела в ней час, она сообщила, что отказывается покидать процесс.

Также в ходе заседания судья пригрозила удалить Навального из зала суда за неподобающее поведение.

«Я вас сам удалю из зала суда», - ответил он и получил еще одно замечание.

Всего блогер получил семь замечаний в рамках рассмотрения данного уголовного дела.

Ранее Алексей Навальный и его адвокат Ольга Михайлова усомнились в беспристрастности и профессиональной пригодности судьи для рассмотрения дела. Прокурор Екатерина Фролова, в свою очередь, заявила, что аргументы блогера и его защиты носят оценочный характер.

Уголовное дело против Навального возбуждено из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает.