Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе
Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты блогера Алексея Навального о своем отводе в рамках дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате. После того как Акимова провела в ней час, она сообщила, что отказывается покидать процесс.
Также в ходе заседания судья пригрозила удалить Навального из зала суда за неподобающее поведение.
«Я вас сам удалю из зала суда», - ответил он и получил еще одно замечание.
Всего блогер получил семь замечаний в рамках рассмотрения данного уголовного дела.
Ранее Алексей Навальный и его адвокат Ольга Михайлова усомнились в беспристрастности и профессиональной пригодности судьи для рассмотрения дела. Прокурор Екатерина Фролова, в свою очередь, заявила, что аргументы блогера и его защиты носят оценочный характер.
Уголовное дело против Навального возбуждено из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает.