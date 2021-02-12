Потерпевший по делу Навального о клевете ветеран не пришел в суд

Ветеран Игнат Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, сегодня не явился в суд и представил показания в письменном виде. В прошлый раз пожилой человек во время заседания в Бабушкинском суде Москвы пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений. По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны Артеменко выражался в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер оставил комментарии, подрывающие репутацию ветерана. Своими действиями Навальный причинил моральный вред Артеменко, однако вину он не признает.