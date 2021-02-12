СМИ назвали новую должность Топилина после ухода из ПФР
По данным СМИ, которые ссылаются на информированные источники, Топилин займет пост советника гендиректора РЖД Белозерова.
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После ухода из Пенсионного фонда России Максим Топилин продолжит свою трудовую деятельность в РЖД, где он займет должность советника генерального директора компании Олега Белозерова. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на информированные источники.
Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Топилина от занимаемой должности в ПФР. На посту его сменит Андрей Кигим - бывший руководитель Фонда социального страхования Российской Федерации.