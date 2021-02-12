«Нужен другой термин»: Нарышкин считает, что сотрудничающих с иностранными разведками лиц нельзя считать оппозицией

В МИД РФ не преувеличивают, когда говорят о связи российской несистемной оппозиции с Западом. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

При этом он подчеркнул, что людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами.

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», - сказал Нарышкин в Еврейском музее и центре толерантности на открытии выставки «Ни меры, ни названья, ни сравненья», посвященной геноциду советского народа и 80-летию начала ВОВ.

Директор СВР также высказал мнение, что лица, осознанно оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов.

«Безнравственны и кощунственны оскорбления в адрес наших уважаемых ветеранов из поколения победителей. И те, кто на эти оскорбления идет осознанно, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов», - заявил он.

Глава спецслужбы отметил, что в наши дни подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток «исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии холокоста и о геноциде советского народа» в годы ВОВ.

Ранее Нарышкин, комментируя сообщение источников в правоохранительных органах о том, что террористы планируют совершить атаки в местах массовых уличных несанкционированных акций в разных российских городах, заявил, что спецслужбы получают такую информацию регулярно, однако РФ надежно защищена.