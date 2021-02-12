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Автомобилистам дали советы по поведению на дороге при снегопаде

Светлана Иванова
11:40 12.02.2021
Следует соблюдать дистанцию на дороге и иметь в машине теплые вещи и керогаз.
Автомобилистам дали советы по поведению на дороге при снегопаде
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Водителям следует соблюдать осторожность на дорогах в связи со снегопадом и морозами. Об этом рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в комментарии RT.

Прежде всего, эксперт посоветовал автомобилистам по возможности не садиться за руль транспортного средства.

«Первое - желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться», - указал Хайцеэр.

Кроме того, поскольку снегопад сопровождается морозами, необходимо «медленно разогреть двигатель».

Далее эксперт призвал тщательно проверить исправность автомобиля на предмет эксплуатации в условиях зимы, включая щетки стеклоочистителя и наличие незамерзающей жидкости.

«Потому что снег постоянно идет, засыпает стекла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло, - все это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», - указал он.

Хайцеэр также посоветовал автолюбителям в таких погодных условиях иметь в машине теплые вещи, керогаз, запас еды и термос, а непосредственно на самой дороге соблюдать дистанцию.

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