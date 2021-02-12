Умер легендарный американский джазмен Чик Кориа

Легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер на 80-м году жизни. О смерти музыканта стало известно из сообщения на официальном сайте.

Причиной смерти композитора стало развитие редкой формы рака. Диагноз Кириа был поставлен «лишь недавно», говорится в заявлении его семьи.

Армандо Энтони Кориа появился на свет в США в 1941 году в семье выходцев из Италии. Мировую известность музыкант получил под псевдонимом Чик Кориа. Основатель и лидер джаз-фьюжн группы Return To Forever выпустил множество пластинок и получил 23 премии «Грэмми». При этом он попадал в номинации музыкальной премии 67 раз. Неоднократно пианист выступал и в России.