«РФ надежно защищена»: Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков устроить теракты на протестных акциях

Сигналы о планах террористов осуществить атаки в России поступают спецслужбам регулярно, однако страна надежно защищена от возможных действий бандитов. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя сообщение источников в правоохранительных органах о том, что группировка «Хаят Тахрир аш-Шам»* собирается совершить теракты в местах массовых уличных акций в разных российских городах.

«У российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», - объяснил директор СВР.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что террористы, подконтрольные «Хайят Тахрир аш-Шам»*, готовят боевиков для совершения терактов на несанкционированных акциях в России.

*«Хаят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в РФ.