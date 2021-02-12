Археологи раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет

Древние люди использовали морскую раковину в качестве духового музыкального инструмента. К такому выводу пришли эксперты из Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Тулузы-Жана Жореса и Музея на набережной Бранли – Жак-Ширак.

Морскую раковину, чей возраст составляет 18 тысяч лет, нашли еще 80 лет назад при раскопках в пещере Марсуласа на юго-западе Франции. Однако тогда ученые приняли артефакт за церемониальную чашу для питья, пишет Daily Mail.

Разгадать тайну получилось после обнаружения в витке отверстия, которое древние люди сделали для извлечения звуков. Затем археологам и самим удалось воспроизвести мелодию при помощи своеобразного музыкального инструмента, для этого они подули в раковину и услышали звуки, близкие по звучанию к нотам «до», «до-диез» и «ре».

По мнению ученых, артефакт использовали при проведении ритуалов. К такому выводу ученые пришли, изучив нанесенные на раковину красные узоры и похожие по стилю настенные рисунки в том же стиле внутри пещеры Марсуласа.

Автор исследования и археолог Жиль Тозелло подчеркнула, что людям впервые удалось найти связь между «музыкой и наскальным искусством Доисторической Европы».