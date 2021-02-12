Новым главой ПФР стал Андрей Кигим

Новым главой Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О назначении сообщили в пресс-службе российского правительства.

Предшественник Кигима на посту председателя Пенсионного фонда России Максим Топилин освобожден от этой должности.

До нового назначения Андрей Кигим являлся главой Фонда социального страхования Российской Федерации. В должности председателя ФСС Кигим находился почти восемь лет. В прошлом новый глава ПФР также трудился на посту президента Всероссийского союза страховщиков, президента Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

Кто возглавит ФСС после ухода Кигима, будет объявлено позднее, уточнили в правительстве.