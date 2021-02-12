Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности официальной Москвы разорвать отношения с властями Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что это может произойти в случае, если Брюссель введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах... Да, мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», - заявил министр в эфире YouTube-стрима Владимира Соловьева.

О каких именно чувствительных отраслях экономики России идет речь, Сергей Лавров не уточнил. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Москву на минувшей неделе, допустил введение новых санкций против РФ. С его слов, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

О том, что любые санкционные шаги не останутся без ответа официальной Москвы, ранее предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она еще раз подчеркнула контрпродуктивность санкционной риторики в отношении России.