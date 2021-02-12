Топилин освобожден от должности главы ПФР
Его место займет председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим.
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Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Максим Топилин освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новым главой пенсионного ведомства назначен Андрей Кигим, сообщает РИА Новости. До этого Кигим возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), проработав в этой должности без малого восемь лет. О назначении нового главы ФСС будет сообщено дополнительно.