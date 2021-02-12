Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

Известный английский шеф-повар Маркус Уоринг раскрыл секреты приготовления идеального картофельного пюре. Прежде всего, как рассказал кулинар Birmingham Live, необходимо правильно нарезать очищенный картофель. Кусочки должны быть одинакового размера. В противном случае те дольки, что меньше, легко переварить. В итоге блюдо станет безвкусным и водянистым.

Кроме того, чтобы не переварить картофель, важно готовить его на небольшом огне. При сильной температуре нагрева снаружи дольки переварятся до того, как будет готова середина. Вода для приготовления овоща должна быть подсолена, добавил шеф-повар.

Когда картофельные дольки будут готовы, их нужно снять с плиты, слить воду и дать постоять в течение пяти минут. Далее овощ в сковороде нужно поставить на огонь и дать ей нагреться. Затем следует добавить сливочное масло и сыр и перемешать массу до состояния пюре.