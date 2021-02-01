Минтруд направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты России направило в аппарат правительства предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации» - сообщили в Минтруда.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров требует дополнительного рассмотрения. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.