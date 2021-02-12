Столб огня: опубликованы кадры мощного пожара после повреждения газопровода в Петербурге
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
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В соцсетях опубликовано видео мощного пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга, который возник из-за повреждения газопровода. В результате происшествия 73 частных дома остались без газа.
Как сообщается, при проведении несогласованных земляных работ был поврежден подземный газопровод, произошла утечка газа с последующим возгоранием. Вспыхнул двухэтажный деревянный дом, огонь за считанные секунды распространился по всей площади. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
По последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар в Колпинском районе удалось ликвидировать. Также уточняется, что в результате происшествия погиб один человек.