Прыжок веры: полицейский в Москве спас женщину, прыгнув с ней с балкона горящей квартиры

В Москве сотрудник правоохранительных органов, получив серьезные травмы, спас женщину из полыхающей квартиры. Для этого ему пришлось прыгнуть вместе с ней с четвертого этажа.

Старший сержант Максим Кравченко оказался на месте ЧП в составе патрульного экипажа, который помогал эвакуировать людей, пока спасатели тушили пожар. Услышав крики жительницы, 24-летний полицейский кинулся на помощь. Он пробрался в горящую квартиру через общий балкон. К этому времени 36-летняя женщина уже успела надышаться дымом.

Вместе с ней на руках молодой человек спрыгнул с балкона вниз. У обоих переломы и ушибы, а у полицейского еще и ожоги кистей рук. Они в больнице, но их жизни ничего не угрожает. Квартиру, которую они снимали, выгорела полностью. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за непотушенного окурка.