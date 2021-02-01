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Скульптура Екатерины II «переехала» в Гатчинский дворец

Ирина Киселенко
20:32 01.02.2021
Барельеф украсит отреставрированный Арсенальный зал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков РИА Новости
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Екатерина Вторая из Царского Села «переехала» на свое историческое место в Гатчинский дворец. Барельеф 18-го века работы итальянского мастера Джованни Антонио Чибеи украсит отреставрированный Арсенальный зал. Кроме того, свои места займут бронзовые скульптуры сцен охоты, любимого развлечения царских особ. Во время войны ценности эвакуировали. Они оказались в коллекции других музеев и вот вернулись.

Ранее российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии торжественно открыли памятник святому покровителю русского воинства, князю Александру Невскому. Мероприятие было приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января.

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