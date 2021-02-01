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Мадуро заявил о стопроцентной эффективности «Спутника V»

Алексей Курильченко
20:26 01.02.2021
Об этом стало известно в ходе проведения клинических испытаний вакцины в Венесуэле.
Мадуро заявил о стопроцентной эффективности «Спутника V»
© Фото: Farouk Batiche dpa Globallookpress
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе клинических испытаний российская вакцина «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, показала 100%-ую эффективность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Бруно Альтмана.

«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%» - сообщил глава Венесуэлы.

Ранее руководитель исследований вакцины, Алексис Гарсия Пиньера, сообщил о том, что у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины, не зарегистрировано серьезных осложнений. Он добавил, что первую дозу препарата получили более 200 человек, второй компонент вакцины поставили 40 добровольцам.

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