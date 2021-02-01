В стране и мире Скончался актер театра и кино Виктор Павлюченков Ирина Киселенко Актер ушел на 58-м году жизни. © Фото: Кадр из кинофильма «Батюшка» Читайте нас на: Актер театра и кино, сценарист и каскадер Виктор Павлюченков скончался первого февраля. Об этом сообщили в Союзе Кинематографистов РФ. «1 февраля на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков. Он был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память!» — говорится в сообщении. Виктор Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990 году окончил ГИТИС. Являлся членом Ассоциации каскадеров России, Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен-ТВ. В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме «Батюшка». О причине смерти артиста не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика