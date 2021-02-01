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Скончался актер театра и кино Виктор Павлюченков

Ирина Киселенко
20:12 01.02.2021
Актер ушел на 58-м году жизни.
Скончался актер театра и кино Виктор Павлюченков
© Фото: Кадр из кинофильма «Батюшка»
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Актер театра и кино, сценарист и каскадер Виктор Павлюченков скончался первого февраля. Об этом сообщили в Союзе Кинематографистов РФ.

«1 февраля на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков. Он был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Виктор Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990 году окончил ГИТИС. Являлся членом Ассоциации каскадеров России, Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен-ТВ. В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме «Батюшка».

О причине смерти артиста не сообщается.

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