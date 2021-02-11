Кардиолог рассказала о патологиях, грозящих внезапной смертью даже молодым

Существует ряд патологий, грозящих внезапной смертью даже молодым людям. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.

По ее словам, причинами преждевременного ухода могут стать: центральное сонное апноэ; разрыв (расслоение) аневризмы; отрыв тромба; сбои в работе сердца; синдром внезапной необъяснимой смерти.

Как объяснила медик, центральное сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в ЦНС, который стимулирует дыхательную мускулатуру. Это, в свою очередь, может повлечь остановку дыхания во сне.

«Причиной такой формы патологии является левожелудочковая сердечная недостаточность. Возникает на фоне нарушения поступления импульсов из центральной нервной системы в дыхательные мускулатуры. Вообще апноэ тесно связано с сердечно-сосудистой системой, с дыхательной системой и с нормальным сном, а значит, с нервной системой тоже», - приводит «АиФ» слова терапевта.

Специалист добавила, что люди с такой патологией жалуются на проблемы с засыпанием, на неполноценный и часто прерывающийся сон, сонливость в течение дня из-за недосыпа. Есть и те, кто просыпается от чувства нехватки воздуха или с одышкой: такие состояния облегчаются, если принять полусидячее положение или подложить под голову несколько подушек.

Шалыгина также сообщила, что тромбоэмболия или отрыв тромба - тоже весьма часто являются причиной внезапной смерти людей в трудоспособном возрасте.

Она посоветовала в случае возникновения отдышки и ощущение нехватки воздуха немедленно обращаться к врачу.

«Также иногда врача может что-то насторожить на кардиограмме», - подчеркнула эксперт.

В заключение кардиолог рассказала, что причин для внезапной смерти людей существует очень много и иногда бывает так, что точно установить эту причину - весьма сложно. При этом врач отметила, что есть определенные группы риска, такие как люди с генетическими заболеваниями, например, гипертрофической кардиомиопатией, люди с некоторыми видами аритмии, а также пациенты с пороками сердца.

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