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Путин возложил цветы к могиле Ланового и Примакова

Ирина Киселенко
19:57 01.02.2021
Глава государства посетил Новодевичье кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могилам народного артиста СССР Василия Ланового и бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января его госпитализировали с COVID-19. В ночь на 28 января артисту стало хуже. Он скончался от осложнений. 

«Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка"», - сказал Путин журналистам, вспоминая актера.

Он также отметил, что Лановой «оставил очень яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей».

«Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни», - сказал Путин.

Церемония прощания с Василием Лановым прошла в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на могилу Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.

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