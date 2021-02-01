СМИ: в Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

Полиция Брюсселя задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро. Инцидент произошел на станции «Западный вокзал». Об этом сообщает издание RTL Info.

По данным издания, несколько пассажиров сообщили о нападении с помощью системы тревоги. На место происшествия прибыла полиция - подозреваемый был задержан. На данный момент сотрудники правоохранительных органов не сообщили о числе пострадавших.

По словам очевидцев, преступник ударил ножом женщину, о ее состоянии неизвестно. Полиция эвакуировала всех находящихся на месте происшествия.