Житель Подмосковья рассказал о гибели парапланериста после жесткой посадки

Житель Подмосковья Николай Саванин рассказал «Звезде» о гибели парапланериста, который врезался в гараж его дома при приземлении. По словам Саванина, в момент столкновения он находился дома с сыном и принял звук удара за сход снега с крыши.

«Когда мы подбежали к мужчине, он ничего не мог сказать, лишь шевелил руками, будто что-то хотел показать. Мы сразу заметили, что у него сломана нога. Затем приехала скорая - они нашли документы - ему было 68 лет», - рассказал Саванин.

Инцидент произошел в районе деревни Федоровское. Парапланерист врезался в гараж частного дома во время приземления. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, мужчина скончался от травм по дороге в больницу.