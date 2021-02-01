Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани

Алексей Курильченко
18:45 01.02.2021
Сотрудники организации посетили место первой вспышки COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Эксперт международной группы ВОЗ от России Владимир Дедков рассказал «Звезде» о визите группы ученых организации на рынок в Ухани, где, как считается, произошла первая вспышка коронавирусной инфекции. На данный момент территория рынка закрыта и обнесена забором - экспертов ВОЗ провезли на территорию на машинах - внутри они провели около полутора часов.

«Большая скученность, тесный, маленький рынок. Условия, по нашим представлениям, не соответствуют тому, как должно быть. Но с другой стороны, нормальный азиатский рынок. Таких много», - отметил эксперт.

Дедков отметил, что перед экспертами поставлена задача проанализировать все полученные данные, провести исследовательскую работу - это позволит проработать дальнейшие действия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.