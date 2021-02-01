Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани

Эксперт международной группы ВОЗ от России Владимир Дедков рассказал «Звезде» о визите группы ученых организации на рынок в Ухани, где, как считается, произошла первая вспышка коронавирусной инфекции. На данный момент территория рынка закрыта и обнесена забором - экспертов ВОЗ провезли на территорию на машинах - внутри они провели около полутора часов.

«Большая скученность, тесный, маленький рынок. Условия, по нашим представлениям, не соответствуют тому, как должно быть. Но с другой стороны, нормальный азиатский рынок. Таких много», - отметил эксперт.

Дедков отметил, что перед экспертами поставлена задача проанализировать все полученные данные, провести исследовательскую работу - это позволит проработать дальнейшие действия в борьбе с коронавирусной инфекцией.