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Врач перечислил необычные причины головной боли

Ян Брацкий
08:41 11.02.2021
Ангионевролог рекомендовал чаще проветривать помещение, пить достаточное количество воды, регулярно питаться и соблюдать распорядок дня.
Врач перечислил необычные причины головной боли
© Фото: Usman Yousaf, Unsplash
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Изменение привычного образа жизни вполне способно вызвать сильные головные боли. При этом, некомфортное состояние никак не будет связано с системными проблемами со здоровьем. Об этом рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков. Одной из необычных причин болей может стать обезвоживание.

«Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль», - сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Еще одной причиной, которая вызывает головную боль, медик назвал малоподвижный образ жизни. Отсутствие двигательной активности может также вызвать комплексные проблемы со здоровьем, предупредил Широков.

«Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли», - уточнил медик.

Чтобы избежать внезапных спазмов необходимо регулярно проветривать помещение. Духота - причина болезненных ощущений, считает специалист. Это объясняется дефицитом кислорода и большим количеством углекислого газа, что приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Также к причинам возникновения головных болей врач отнес состояние голода и призвал не пропускать плановые приемы пищи. В качестве профилактики Широков рекомендовал больше гулять на свежем воздухе, принимать теплый душ, делать массаж головы и регулярно расчесывать волосы. Немаловажным фактором является правильный распорядок дня и его соблюдение.

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