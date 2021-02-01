Ученые назвали причины превращения Сахары в крупнейшую в мире пустыню

Значительная часть территории пустыни Сахара когда-то была зеленой и цветущей. Однако периодические, но постоянные климатические изменения сделали покрытый растительностью ландшафт высохшим и безжизненным.

Группа ученых проанализировала образцы отложений из Средиземного моря, сформировавшиеся в течение последних 160 тысяч лет, чтобы смоделировать произошедшие за века погодные метаморфозы. Как оказалось, в слоях ила сохранились остатки растений, произраставших на африканском континенте, и древние раковины моллюсков.

Исследователи выяснили, что изменение размеров полярных ледяных щитов стало причиной смены длительных периодов засухи и осадков. Вместе с тем причиной превращения растительной территории в пустыню стали также и сдвиги в орбите Земли. Как сообщается в тексте исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, чередование погодных периодов проходило с разницей в пять тысяч лет.

Сообщается, что смена климата могла поспособствовать также и многочисленным миграциям в районе нынешней Сахары.