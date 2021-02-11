СМИ: в ВОЗ допустили начало распространения COVID-19 в Китае раньше декабря 2019 года

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают вероятность начала распространения коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года, как это принято считать, согласно официальной версии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что в октябре 2019 года около 90 человек были доставлены в больницы в центральной части Китая с симптомами, похожими на COVID-19. При этом издание отмечает, что китайские власти провели анализы на антитела примерно у 2/3 этих заболевших, однако следов заражения коронавирусной инфекцией не выявили.

Эксперты ВОЗ полагают, что за такой срок содержание антител могло уменьшиться до уровня, когда определить перенесенное заболевание невозможно. Они также убеждены, что дальнейшие исследования нужно продолжить.

Сейчас специалисты призывают руководство КНР провести более широкие анализы образцов крови, которые были собраны осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства своей версии.

Китай официально сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в начале декабря 2019 года. Эпицентром распространения болезни стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. Согласно официальной версии, источником распространения COVID-19 стал городской рынок морепродуктов.