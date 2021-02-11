Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

СМИ: в ВОЗ допустили начало распространения COVID-19 в Китае раньше декабря 2019 года

Роман Захаров
08:31 11.02.2021
Осенью 2019 года около 90 человек были доставлены в больницы в центральной части Китая с симптомами, похожими на симптомы коронавируса.
СМИ: в ВОЗ допустили начало распространения COVID-19 в Китае раньше декабря 2019 года
© Фото: Isaac Wong, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают вероятность начала распространения коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года, как это принято считать, согласно официальной версии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что в октябре 2019 года около 90 человек были доставлены в больницы в центральной части Китая с симптомами, похожими на COVID-19. При этом издание отмечает, что китайские власти провели анализы на антитела примерно у 2/3 этих заболевших, однако следов заражения коронавирусной инфекцией не выявили.

Эксперты ВОЗ полагают, что за такой срок содержание антител могло уменьшиться до уровня, когда определить перенесенное заболевание невозможно. Они также убеждены, что дальнейшие исследования нужно продолжить.

Сейчас специалисты призывают руководство КНР провести более широкие анализы образцов крови, которые были собраны осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства своей версии.

Китай официально сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в начале декабря 2019 года. Эпицентром распространения болезни стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. Согласно официальной версии, источником распространения COVID-19 стал городской рынок морепродуктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:25 В стране и мире
Видео
В США впервые показали штурм Капитолия изнутри
06:27 В стране и мире
Видео
Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»
05:59 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией COVID-19
05:02 Армия
Видео
Без права на ошибку: курсанты окружного учебного центра ЗВО преодолели свой первый маршрут на Т-72
04:18 В стране и мире
Видео
Во власти аномальных снегопадов: как в регионах России борются с непогодой
Популярное
Популярное
Видео
Врач рассказала, как правильно выбирать доступные аналоги импортных лекарств
Иммунолог дал советы людям, не болевшим COVID-19
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.