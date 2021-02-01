Путин потребовал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
Президент России Владимир Путин потребовал защитить интересы россиян, вкладывающих деньги в ценные бумаги, чтобы эти граждане не превратились в новую версию «обманутых дольщиков».
«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами», - сказал президент.
Он отметил, что нужно позаботиться о снижении их рисков.
Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах военным, сотрудникам МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии за работу с новой коронавирусной инфекцией.
Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи.