В стране и мире Путин потребовал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги Ирина Киселенко Президент обратил внимание на то, что в настоящее время снижаются ставки как по кредитам, так и по депозитам. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин потребовал защитить интересы россиян, вкладывающих деньги в ценные бумаги, чтобы эти граждане не превратились в новую версию «обманутых дольщиков». «Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами», - сказал президент. Он отметил, что нужно позаботиться о снижении их рисков. Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах военным, сотрудникам МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии за работу с новой коронавирусной инфекцией. Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика