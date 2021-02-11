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Онищенко объяснил отмену масочного режима в ряде регионов

Ян Брацкий
08:16 11.02.2021
Бывший главный санитарный врач России призвал постепенно вытеснять ограничительные меры за счет увеличения темпов вакцинации населения.
Онищенко объяснил отмену масочного режима в ряде регионов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Масочный режим в ряде регионов России отменен исходя из развития эпидемиологической ситуации. В частности, жители Чечни и Удмуртии могут не носить маски, так как уровень заболеваемости коронавирусной инфекции там крайне мал. Такие разъяснения дал экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«В Чечне и в Удмуртии власти регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», - сказал Онищенко в эфире Национальной службы новостей.

Он также призвал постепенно наращивать объемы вакцинации населения и за счет этого вытеснять введенные ранее ограничительные меры. Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее объявил об отмене масочного режима с 12 февраля, аналогичное решение приняли власти Чечни. В свою очередь, медики рекомендовали гражданам продолжать носить маски и резиновые перчатки, так как это является действенным профилактическим средством в условиях пандемии COVID-19.

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