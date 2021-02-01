Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Мемориальные мероприятия приурочены к 90-летию первого президента РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на могилу Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.
«Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории - когда стоял вопрос о существовании России как независимого государства. Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность - и за то, что делал сам, и за судьбы страны», - заявил Путин.
Возложить венки также пришли глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, историк и журналист Николай Сванидзе, а также сотрудники «Ельцин-центра».