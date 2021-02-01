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Выявлено новое тяжелое осложнение при COVID-19

Светлана Иванова
17:09 01.02.2021
У 54-летнего пациента развилась стойкая корковая слепота.
Выявлено новое тяжелое осложнение при COVID-19
© Фото: Sandro Pereira, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Британии пациент потерял зрение в результате инфицирования COVID-19. Как описали случай столкнувшиеся с ним медики, речь шла о развития стойкой корковой слепоты (полное отсутствие зрения, вызванное поражением затылочных долей головного мозга) как осложнения  коронавирусной инфекции. Материал опубликован в журнале Cureus.

В Королевскую больницу в Дерби был доставлен 54-летний пациент с COVID-19 с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии. На 21 день у больного произошел припадок, в результате неврологического обследования  и проведения компьютерной томографии было установлено наличие у мужчины полной корковой слепоты. При этом заболевание сопровождалось синдромом Антона, то есть состоянием, при котором человек отрицал потерю зрения.

После физического и неврологического выздоровления мужчина начал распознавать формы и цвета, но полностью зрение так и не восстановилось.

По мнению ученых, полная корковая слепота развилась из-за синдрома задней обратимой энцефалопатии, которая, в свою очередь, стала следствием эндотелиальной дисфункции, вызванной сепсисом из-за прямого проникновения в мозг вируса SARS-CoV-2.

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