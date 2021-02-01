В стране и мире Астронавты вышли в открытый космос для замены батарей на МКС Алексей Курильченко Работы ведут два американских космонавта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос для проведения работ по доработке систем энергоснабжения на Международной космической станции. Выход из американского сегмента станции состоялся в 15:56 по московскому времени. Работы продлятся около шести часов. Астронавты должны установить адаптер для подключения новой литий-ионной батареи. Также будут установлены новые видеокамеры высокого разрешения. До этого американцы совершали выход в космос 21 января - они установили новый коммуникационный терминал на модуле Columbus. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика