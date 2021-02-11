Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Планирующий побег из ковидного госпиталя испанец устроил пожар в палате

Ян Брацкий
07:08 11.02.2021
Инфицированный пациент поджег кровать при помощи спиртового геля и рассчитывал сбежать во время эвакуации.
© Видео: Pablo Lucini, twitter © Фото: Pablo Lucini, twitter
Читайте нас на:

Пациент испанской больницы, зараженный коронавирусной инфекцией, устроил пожар, чтобы сбежать из госпиталя. Инцидент произошел в ковидном изоляторе Пуэрта-дель-Мар в Кадисе. Огонь вспыхнул на шестом этаже клиники.

Предположительно, виновник поджег постельное белье при помощи спиртового геля. До этого, рассказывают сотрудники госпиталя, он неоднократно просил выписать его домой. 

Всех пациентов больничного крыла пришлось срочно эвакуировать, сообщает издание Diario de Cаdiz. Для тушения пламени пожарные задействовали специальную лестницу. Огонь уничтожил диспетчерскую на этаже, а также две больничные палаты. Все эвакуированные пациенты размещены в других госпиталях. Предполагаемый виновник пожара арестован.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:27 В стране и мире
Видео
Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»
05:59 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией COVID-19
05:02 Армия
Видео
Без права на ошибку: курсанты окружного учебного центра ЗВО преодолели свой первый маршрут на Т-72
04:18 В стране и мире
Видео
Во власти аномальных снегопадов: как в регионах России борются с непогодой
04:00 Армия
Видео
Военнослужащие России и Турции отработали совместные действия перед патрулированием в Идлибе: кадры тренировки
Популярное
Популярное
Видео
Врач рассказала, как правильно выбирать доступные аналоги импортных лекарств
Иммунолог дал советы людям, не болевшим COVID-19
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.