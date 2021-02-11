В стране и мире Планирующий побег из ковидного госпиталя испанец устроил пожар в палате Ян Брацкий Инфицированный пациент поджег кровать при помощи спиртового геля и рассчитывал сбежать во время эвакуации. © Видео: Pablo Lucini, twitter © Фото: Pablo Lucini, twitter Читайте нас на: Пациент испанской больницы, зараженный коронавирусной инфекцией, устроил пожар, чтобы сбежать из госпиталя. Инцидент произошел в ковидном изоляторе Пуэрта-дель-Мар в Кадисе. Огонь вспыхнул на шестом этаже клиники. Предположительно, виновник поджег постельное белье при помощи спиртового геля. До этого, рассказывают сотрудники госпиталя, он неоднократно просил выписать его домой. Всех пациентов больничного крыла пришлось срочно эвакуировать, сообщает издание Diario de Cаdiz. Для тушения пламени пожарные задействовали специальную лестницу. Огонь уничтожил диспетчерскую на этаже, а также две больничные палаты. Все эвакуированные пациенты размещены в других госпиталях. Предполагаемый виновник пожара арестован. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика